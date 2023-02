Atletica, Orlen Cup Lodz 2023: Jacobs bagna il debutto stagionale con una vittoria nei 60 metri

Debutto con vittoria in questo 2023 per Marcell Jacobs, che taglia per primo il traguardo dei 60 metri alla Orlen Cup di Lodz 2023, tappa Bronze del World Athletics Indoor Tour di atletica. Il 28enne bi-campione olimpico di Tokyo ha corso la finale in 6.57, migliorando di quattro centesimi la sua prestazione del pomeriggio. Secondo si è piazzato il padrone di casa Kopec (6.60), mentre sul terzo gradino del podio è salito Jerod Elcock (6.63) di Trinidad & Tobago. Un Jacobs certamente ben lontano dalla miglior condizione, ma in qualche modo c’era da attenderselo alla prima stagionale e dopo un’assenza di diversi mesi dalle competizioni. La speranza e l’obiettivo è che l’azzurro continui a stare bene dal punto di vista fisico, poi i riferimenti cronometrici miglioreranno con il passare delle settimane, magari già dai Campionati Italiani di Ancona.

“Non posso ammettere di essere soddisfatto a livello cronometrico – ha ammesso Jacobs ai microfoni di Rai Sport -. Il tempo mi soddisfa fino ad un certo punto, ma era giusto tornare a gareggiare per togliere un po’ di ruggine. Dobbiamo cercare di capire meglio la prima parte di gara, in cui sto facendo più fatica rispetto ad altre volte”.

Tra un mese gli europei indoor di Istanbul: “Quest’anno rappresentano una tappa di passaggio, non voglio sbagliare nulla ed arrivare al Mondiale al massimo della forma, visto che è l’unica medaglia che mi manca e voglio prenderla. Bisogna limitare al massimo le difficoltà sotto il piano fisico. Sono più maturo rispetto al Jacobs di qualche anno fa, ma la voglia di vincere è ancora tanta”, ha dichiarato il velocista.

In tanti anche quest’oggi sono accorsi a Lodz per ammirarlo in pista: “Come vivo la notorietà? Nel migliore dei modi, è quello che ho desiderato fin da piccolo, cerco di far divertire le persone che vengono a guardami, magari oggi non tanto ma prometto che andrà meglio”, ha concluso Jacobs.