Serie B 2022/2023: quinta vittoria consecutiva per il Frosinone, battuto 2-0 il Como

Il Frosinone batte il Como per 2-0 e centra la quinta vittoria consecutiva. Nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie B 2022/2023, i ciociari espugnano lo Stadio Giuseppe Sinigaglia e restano saldamente al comando della classifica, allungando temporaneamente a +11 sul Genoa. Tutto facile per i ragazzi di Grosso, che mettono in discesa la gara già alla mezz’ora grazie alle reti di Matarese e Caso. Partita che viene poi sospesa al 68′ a causa di un malore accusato da un tifoso, che all’improvviso si accascia in curva. Immediato l’intervento dei sanitari, che effettuano il massaggio cardiaco allo sfortunato spettatore. Dopo 25′ si riprende a giocare, ma non succedono cose degne di nota. Il Frosinone vince 2-0 e fa un altro passo verso la Serie A.