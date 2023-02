Atletica, Orlen Cup Lodz 2023: Jacobs gestisce, corre in 6.61 e vince la sua semifinale

Marcell Jacobs corre in 6.61 la sua prima gara della stagione, nella semifinale dei 60 metri alla Orlen Cup di Lodz 2023, tappa Bronze del World Athletics Indoor Tour di atletica. L’azzurro parte un po’ contratto, poi riesce senza particolari problemi a risalire in scioltezza e vincere la sua batteria dalla corsia numero cinque, precedendo il polacco Jakub Lempach di sei centesimi. Una prova certamente in gestione da parte del bi-campione olimpico in carica dopo un intenso mese di preparazione a Dubai e un’assenza di più di cinque mesi dalle competizioni.

“Importante aver tolto un po’ di ruggine dalle gambe – ha dichiarato Jacobs ai microfoni di Rai Sport dopo la gara -. Per la finale devo riuscire a tirare fuori il 100%, in questa semi ho dato forse il 50% e ora c’è bisogno di tirare fuori il restante 50%. E’ stato un po’ un allenamento, una passeggiata di salute”, ha aggiunto l’azzurro sorridendo. L’appuntamento è alle 18:30 per la finale.