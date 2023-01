LIVE – Venezia-Trieste 72-81, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Venezia-Trieste, sfida valida come sedicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. I lagunari di coach De Raffaele sono stati protagonisti nella splendida partita contro la Virtus Bologna, poi persa per un solo punto; i risultati in campionato sono altalenanti, ma in casa non perde da quasi due mesi. A loro volta, gli uomini di coach Legovich hanno vinto le ultime due partite, dando una decisa sferzata positiva alla propria classifica. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 22 gennaio sul parquet del Palasport Taliercio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VENEZIA-TRIESTE 72-81

FINE QUARTO QUARTO

36′ – Trieste torna a+9, 63-72.

33′ – Venezia a -3, 60-63.

32′ – Tenta il recupero Venezia, 56-63.

FINE TERZO QUARTO

28′ – Sempre sotto Venezia, 46-61.

24′ – Solo tre punti per Venezia in questo quarto, 39-53.

22′ – Avanti Trieste, 39-48.

FINE SECONDO QUARTO

14′ – Trieste allunga, 27-35.

FINE PRIMO QUARTO

6′ – Punteggio in parità, 10-10.

2′ – Trieste in vantaggio, 3-4.

1′ – Si parte.

16:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà il match tra Venezia e Trieste.