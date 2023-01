Napoli: l’Eintracht perde per infortunio Dina Ebimbe, non ci sarà negli ottavi di Champions League

“Buone” notizie per il Napoli. L’Eintracht Francoforte, prossimo avversario dei partenopei negli ottavi di finale di Champions League, perde per infortuni Eric Junior Dina Ebimbe, centrocampista in prestito dal PSG. Il ragazzo ha infatti riportato una lesione al legamento sindesmotico ed è stato costretto all’intervento chirurgico, perfettamente riuscito. Ovviamente però, rimarrà fuori diverse settimane, perdendo quindi gli ottavi con il Napoli.