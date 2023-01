Rally Montecarlo 2023: Ogier suona la nona sinfonia nel Principato, superato Loeb

Il Rally di Montecarlo 2023 viene conquistato da Sebastien Ogier, che ottiene una storica nona vittoria nel Principato di Monaco. Il pilota della Toyota risponde alla vittoria di Sebastian Loeb nel 2022 (l’ottava) e lo scavalca nuovamente in vetta a questa classifica. Perfetto fin dall’inizio e in tutte e 18 le prove speciali – per un totale di circa 325 km – Ogier non ha lasciato scampo agli avversari e ha amministrato senza difficoltà il vantaggio, mettendo le mani sul titolo, insieme al navigatore Vincent Landais. Sul podio insieme a lui anche Kalle Rovanpera (Toyota) e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), rispettivamente secondo e terzo.