LIVE – Reggio Emilia-Olimpia Milano 73-68, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Reggio Emilia-Olimpia Milano, sfida valida come sedicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Sakota sono attesi dal più classico dei “testacoda”: ultimi in classifica ma con due vittorie nelle ultime due partite, Cinciarini e compagni affrontano la prima della classe alla ricerca dell’impresa. Da canto suo, la squadra di coach Messina ha battuto Tortona nell’ultimo turno, assicurandosi la qualificazione alla Coppa Italia da prima testa di serie. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 22 gennaio sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

REGGIO EMILIA-OLIMPIA MILANO 73-68

FINE QUARTO QUARTO

38′ – Prova il rientro Milano, 70-68.

32′ – Fatica a rientrare Milano, 65-57.

FINE TERZO QUARTO

25′ – Parziale pesante di Reggio Emilia, 49-38.

25′ – Reggio Emilia allunga, 45-38.

FINE SECONDO QUARTO

18′ – Milano resta in scia, 33-27.

13′ – Reggio Emilia in vantaggio, 24-20.

FINE PRIMO QUARTO

7′ – In vantaggio Milano, 9-12.

4′ – Punteggio in parità, 4-4.

1′ – Si parte.

18:00 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà il match tra Reggio Emilia e Milano.