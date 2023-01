Highlights e gol Monza-Sassuolo 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Monza-Sassuolo, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Bella partita con tante occasioni per entrambe le squadre, il Monza parte bene ma non sfrutta un paio di situazioni favorevoli e viene punita al primo calcio d’angolo concesso: palla bucata e Ferrari, di ginocchio, fa 1-0. I padroni di casa colpiscono una clamorosa traversa con Carlos Augusto e nella ripresa trovano il gol del pareggio con una gemma di Caprari. Entrambe le squadre hanno le occasioni per vincerla: Berardi ne ha due clamorose, ma anche Gytkaer e Colpani sprecano la palla match. Un punto per parte. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

