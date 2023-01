Highlights Venezia-Trieste 72-81, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 55

Trieste vince in casa di Venezia nella 16ª giornata di Serie A1 di basket 2022/2023. Ottima prestazione di Bartley con 21 punti 2 rimbalzi e 3 assist. Male Venezia in attacco con Brooks miglior realizzatore con 13 punti e 3 rimbalzi. Solo 8 punti per Spissu che aveva cominciato bene con 6 punti nel primo quarto. Trieste si avvicina alla zona playoff salendo in nona posizione. Venezia resta ferma in settima.