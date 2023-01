LIVE – Napoli-Sassari 93-83, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Napoli-Sassari, sfida valida come sedicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Non un girone di andata memorabile per la formazione partenopea, che si trova penultima a 10 punti: una sola vittoria nelle ultime cinque partite, anche se arrivata nell’impresa contro l’Olimpia Milano. Da canto suo, la formazione di coach Bucchi ha sfiorato l’accesso alla Coppa Italia, e arriva dai due successi di larga misura contro Reggio Emilia e Brindisi. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 22 gennaio sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

NAPOLI-SASSARI 93-83

Grazie per averci seguito, buona serata!

CRONACA E TABELLINO

FINALE – Napoli batte Sassari 93-83!

39′ – Due triple di Gentile e Bendzius portano Sassari a -9. Attenzione perché potrebbe non essere finita. 88-79

37′ – Tre minuti allo scadere. Napoli avanti di 15 lunghezze e sempre più vicino al successo. 88-73

35′ – Prosegue il parziale di Sassari, che si porta a -13 grazie a Stephens e Jones. Altro time out Napoli, 84-71

34′ – Time out Napoli dopo i cinque punti di Sassari in 30 secondi. 84-66

33′ – Canestro da tre di Dellosto. 84-61

32′ – Tripla del Bendzius per il -20 Sassari, 81-61

31′ – Canestri di Howard e Williams, dilaga Napoli. 81-58

FINE TERZO QUARTO (77-58)

30′ – Sassari prova a crederci con la tripla di Kruslin, ma non tarda ad arrivare la replica degli avversari con Stewart. 77-58

29′ – Gentile fa due su due ai liberi e prova a scuotere i suoi. 74-55

28′ – Sassari sembra essere uscito dal match. I partenopei volano sul +21. 74-53

27′ – 2/2 ai liberi per Howard e tripla di Stewart. Napoli torna ad allungare, time out Sassari. 69-53

25′ – Appoggio a canestro di Williams. 64-53

24′ – Treier e Jones riportano Sassari sul -9, a tre possessi di distanza. 62-53

23′ – Le triple di Michineau e Davis spingono coach Bucchi a chiamare un time out sul -14. 62-48

21′ – Jones risponde a Williams, 54-46

21′ – Squadre nuovamente sul parquet, al via la ripresa!

FINE SECONDO QUARTO (52-44)

20′ – Gentile e Kruslin firmano il -6, ma Stewart manda al riposo la squadra di casa sul +8. 52-44

20′ – 47 secondi sulla sirena. Time out Napoli.

19′ – A segno Jones per il -10 Sassari. 50-40

19′ – Ancora un canestro da tre, stavolta di Treier. Sassari non molla, 50-38

18′ – Una tripla per parte: prima Kruslin, poi Howard. 50-35

17′ – Williams segna il canestro del +15. A chiamare il time out, però, è il coach della squadra di casa. 47-32

16′ – Treier e Dowe provano a scuotere Sassari, ma i sei punti in un minuto di Stewart valgono il +13 Napoli, 45-32.

15′ – Black out totale per Sassari. Arriva un altro time out dopo la tripla del +11 targata Stewart. 38-27

15′ – Tripla di Uglietti. Dominio Napoli in questo parziale, 35-27

14′ – +5 Napoli grazie a Michineau, 32-27

13′ – Canestro di Zerini e tripla di Young per il sorpasso Napoli. La Dinamo chiama time out, 30-27

12′ – Si sblocca anche Zerini: schiacciata del -2. 25-27

11′ – Il primo canestro del secondo parziale è di Stefano Gentile. 23-27

FINE PRIMO QUARTO (23-25)

10′ – Canestro di Young nel finale. 23-25

10′ – Stewart con la tripla del -1. Gentile risponde con un gioco da tre punti. 21-25

9′ – Williams accorcia le distanze. Meno di due minuti a fine quarto, 18-20

8′ – Bendzius a segno da tre! Allungano nuovamente i sardi, 16-20

7′ – Schiacciata di Dowe dopo il canestro di Dellosto, 14-17

6′ – La risposta di Sassari porta la firma di Kruslin. Tripla e canestro da due a opera del croato e contro-sorpasso. 12-15

5′ – Davis trova la tripla del pareggio e poi confeziona anche il canestro del sorpasso. 12-10

4′ – Stephens risponde a Dellosto. 7-10

3′ – Canestro e libero supplementare per Michineau. Napoli torna a un possesso di ritardo, 5-8

2′ – Altra tripla a bersaglio per i sardi, questa volta di Bendzius. 2-8

2′ – I partenopei si sbloccano grazie al canestro di Williams. 2-5

1′ – Tripla di Jones e 2/3 in lunetta per Bendzius. Buon avvio di Sassari. 0-5

1′ – Si parte, buon divertimento!

19.25 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sassari. A breve si comincia!