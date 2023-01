Juventus-Atalanta, gol di Lookman su papera di Szczesny: inizio shock per i bianconeri (VIDEO)

di Giorgio Billone 62

Juventus-Atalanta parte malissimo per i bianconeri. Piove sul bagnato, si potrebbe dire, perché dopo appena quattro minuti la Dea passa in vantaggio grazie al gol di Ademola Lookman, ma con un clamoroso errore da parte di Szczesny, che di fatto si butta dentro la porta la palla. Subito 0-1 e inizio shock per la squadra di Allegri. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN