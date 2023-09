LIVE – Italia-Lettonia 82-87, Mondiali basket 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Italia-Lettonia, sfida valida per il piazzamento tra quinto e ottavo posto ai Mondiali 2023 di basket. Il percorso degli Azzurri si è interrotto bruscamente ai quarti di finale, dove è arrivata la pesantissima sconfitta contro gli Stati Uniti. Ma ci sono ancora due partite da disputare, a partire da questa contro la selezione di coach Banchi, protagonista di un percorso leggendario. La Lettonia, infatti, non aveva mai partecipato ai Mondiali, e in questa loro prima apparizione, nonostante l’assenza di stelle come Porzingis, Timma e Strelnieks, ha battuto corazzate come Francia e Spagna. La palla a due è fissata alle ore 10:45 di giovedì 7 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

ITALIA-LETTONIA 82-87

__________________________________________________

FINE PARTITA: ITALIA-LETTONIA 82-7

40′ – Sbaglia l’ultima conclusione l’Italia. Finisce qui. Gli azzurri giocheranno la finale per il settimo e ottavo posto sabato.

40′ – Incredibile tripla di Grazulis. Sono 28 punti per lui: 82-87

40′ – SPISSU PER IL MENO DUE: 82-84

38′ – DATOME DALL’ARCO: 75-79!!

37′ – Tonut ruba palla e va a al ferro: 72-79

36′ – Spissu con la triplaa: 69-77

35′ – Ennesima tripla di questo secondo tempo per i lettoni: 66-77

35′ – Procida sempre molto attivo con le mani in difesa. Vicino a un altro recupero: 66-74

33′ – La tripla di Bertans per il -10: 62-72

32′ – 0/2 di Severini ai liberi: 62-69

FINE TERZO QUARTO 60-67

29′ – Grazulis con l’ennesimo jumper e 10/11 dal campo: 60-64

29′ – Spagnolo a rimbalzo d’attacco e poi il canestro: 60-62

28′ – In campo anche Diouf che fa 1/2 ai liberi: 58-60.

27′ – Già 17 punti per il nostro capitano: 57-60

25′ – Una paio di recuperi importanti per l’Italbasket che torna più vicina nel punteggio: 51-58

23′ – Italia in grande difficoltà. Kurucs ruba palla e va a schiacciare: 44-56

21′ – Melli trova Polonara sotto canestro: 44-52

2o’ – Facciamo due triple per una rivelazioni di questo Mondiale: 42-52

20′ – Zagars torna in quintetto e trova subito la tripla: 42-49

FINE SECONDO QUARTO 42-46

19′ – Primo vantaggio Lettonia con R.Kurucs: 42-43

18′ – Ancora Gigi Datome con il jumper dalla media: 42-39

18′ – Ora, però, i lettoni hanno le mani calde dall’arco. Grazulis: 40-39

18′ – Torna a segnare Gigi Datome: 40-36

17′ – Tonut sbaglia un clamoroso tap-in e Strautins punisce gli Azzurri: 38-36

16′ – Skele per la seconda tripla di giornata di Kurucs: 38-33

15′ – Ancora Procida a canestro dopo aver vinto il suo uno contro uno: 36-28

14′ – Il recupero e la schiacciata in campo aperto di Procida: 34-24!

13′ – Buon ingresso in campo di Procida che sta mettendo tutta la sua fisicità: 32-24

12′ – Risponde Grazulis, poi A.Kurucs ha metri di spazio per un’altra tripla: 29-24

11′ – Prima in apertura di secondo quarto con Pajola: 29-18

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Minuti in campo anche per Procida e Spagnolo.

8′ – Primo canestro per Davis Bertans, oggi partito dalla panchina: 23-13. Entra anche Zagars, fenomenale in questo Mondiale.

7′ – DATOME!!! 11 punti in sei minuti: 20-10

6′ – Ma tira bene anche l’Italia in questo primo quarto. Spissu da tre: 15-8

6′ – Si iniziano a scaldare le mani della Lettonia dall’arco. Smits: 12-8

5′ – Splendido uno contro uno di Melli chiuso con un tiro in allontanamento: 12-5

3′ – Recupero palla degli Azzurri e tripla in transizione ancora di Gigi: 8-3

3′ – Skele risponde a Datome dall’arco: 5-3

2′ – La tripla di capitan Datome: 5-0

1′ – Il primo canestro di giornata porta la firma di Achille Polonara: 2-0

1′ – Si parte!

10:40 – Assente Simone Fontecchio, fermato da qualche linea di febbre. Al suo posto Datome in quintetto.

10:35 – Buongiorno, amici di Sportface. L’Italbasket dopo la pesante sconfitta subita per mano di Team USA torna in campo per le partite di consolazione. Oggi la sfida contro la Lettonia. In caso di vittoria, si andrebbe a giocare per il quinto posto.