Ryder Cup 2023, seconda giornata in tv: programma, orari, diretta tv e streaming sabato 30 settembre

Il programma e gli orari della seconda giornata della Ryder Cup 2023, di scena dal 29 settembre al 1 ottobre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. La più importante manifestazione golfistica del mondo fa il suo debutto in Italia e dopo una splendida prima giornata che ha visto l’Europa dominare gli USA in una splendida cornice di pubblico ora è arrivato il momento della replica. Quattro foursome e altrettanti fourball decideranno il punteggio al termine di questa seconda giornata.

FOURSOME

7.35 – McIlroy & Fleetwood vs Spieth & Thomas

7.50 – Hovland & Aberg vs Scheffler & Koepka

8.05 – Lowry & Straka vs Homa & Harman

8.20 – Rahm & Hatton vs Cantlay & Schauffele

FOUR-BALL

12.25 – Da definire

12.40 – Da definire

12.55 – Da definire

13.10 – Da definire

TV E STREAMING – La giornata sarà trasmessa integralmente in diretta tv da Sky Sport Golf, che seguirà giorno dopo giorno tutta la Ryder Cup fin dalle prime ore del mattino con collegamenti e telecronache live, studi, approfondimenti e molto altro ancora. Prevista anche la diretta in chiaro con RaiSport che sarà l’emittente di riferimento con Rai2, dove sarà presente una sintesi in seconda serata di ogni giorno di gara. Tantissime le opzioni per appassionati e non dunque, con la diretta streaming disponibile su RaiPlay, Sky Go e Now Tv. Sportface vi racconterà la Ryder Cup in tempo reale con aggiornamenti, approfondimenti, dichiarazioni, highlights e tanto altro ancora. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli orari.