LIVE – Ryder Cup 2023, prima giornata: risultati e aggiornamenti venerdì 29 settembre DIRETTA

Comincia l’attesissima Ryder Cup 2023. A Roma, al Marco Simone Golf & Country Club, si comincia a fare sul serio con la storica sfida tra Europa e Usa. In questo venerdì 29 settembre saranno otto i punti che verranno messi a disposizione: i 4 foursome e poi a seguire i 4 four-ball. Si parte alle 7:35 per oltre dieci ore di spettacolo assicurato. Chi la spunterà? Segui la diretta testuale su Sportface.it per non perderti nulla di questa magnifica sfida.

EUROPA – USA 0-0

PROGRAMMA VENERDI 29 SETTEMBRE

FOURSOME

7.35 – Ram/Hatton vs Scheffler/Burns

7.50 – Hovland/Aberg vs Homa/Harman

8.05 – Lowry/Straka vs Fowler/Monikawa

8.20 – Mcllroy/Fletwood vs Schauffele/Cantlay

FOUR-BALL

12.25 – Da definire

12.40 – Da definire

12.55 – Da definire

13.10 – Da definire

07:32 – Atmosfera meravigliosa sugli spalti con migliaia di persone presenti già dall’alba.

07:30 – Tra cinque minuti il tee shot che darà il via alla sfida che vedrà Jon Rahm e Tyrrell Hatton per il Team Europa opposti a Scottie Scheffler e Sam Burns.

07:30 – Questa prima giornata sarà caratterizzata da 4 foursome in programma nella mattinata e 4 four-ball che prenderanno il via verso ora di pranzo per poi impegnare il pomeriggio.

07:25 – Buongiorno, amici di Sportface. Sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club sta per iniziare la prima gionata di uno degli eventi sporitvi più attesi dell’anno nel nostro Paese. La Ryder Cup sbarca in Italia con Team Europe e Team USA pronti a darsi battaglia in questa tre giorni.