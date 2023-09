Sport in tv oggi sabato 30 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 30 settembre 2023. Dopo il turno infrasettimanale la Serie A torna già in campo per la settima giornata, che si aprirà alle ore 15:00 con Lecce-Napoli, mentre a seguire spazio al big-match del Giuseppe Meazza tra Milan e Lazio; in serata Salernitana-Inter. Proseguono i tornei di tennis e lo spettacolo della Ryder Cup di golf in corso di svolgimento a Roma, che vivrà la sua seconda giornata di gara. In Giappone vanno in scena le qualifiche e la sprint race di MotoGP, mentre in Francia va avanti il Mondiale di rugby.