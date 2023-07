Tour de France 2023, risultati e classifica terza tappa: ordine di arrivo, acuto di Philipsen

Jasper Philipsen trionfa nella prima con arrivo in Francia. Ecco i risultati, l’ordine di arrivo e la classifica della terza tappa del Tour de France 2023, la Amorebieta-Extano – Bayonne di 193.5 km, una frazione mossa nella sua prima metà con partenza dai Paesi Baschi e poi davvero piatta e adatta alla volata tra i velocisti nella sua seconda metà in territorio transalpino. Una fuga caratterizza le fasi iniziali: si sganciano Powless e Pichon, il gruppo dà il via libera alla maglia a pois e all’altro battistrada, che è l’ultimo a resistere lì davanti venendo però ripreso ai -40. Da lì in avanti cominciano a organizzarsi i treni perché è chiaro come dovesse arrivare allo sprint questa terza frazione, e così è. Lo sprint è meraviglioso: Jasper Philipsen batte Bauhaus ed Ewan, niente da fare per Van Aert.

