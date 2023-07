Nizza, Farioli: “Sono felice di far parte di questo progetto, c’è molto talento”

Francesco Farioli, nuovo allenatore del Nizza, ha parlato del suo arrivo in Francia così: “La Francia era uno degli obiettivi per me. Sapevo che era un’ottima destinazione. Essere qui è stato stato inaspettato anche per me, sono molto entusiasta. Conosco la bellezza della città. Per quanto riguarda il calcio, vedo con grande curiosità cosa si sta facendo. Il progetto sportivo del club è unico, con una visione, un approccio e un metodo particolari. Sono molto felice di far parte di questo progetto. C’è già molto talento e qualità nella rosa. L’obiettivo è creare un’identità. Il Nizza deve essere sul campo il riflesso di ciò che è l’intero club. Lo spirito della squadra deve riflettere anche quello dei tifosi“. Farioli ha commentato anche la prima metà di campionato, che vedrà il Nizza impegnato contro Lille, Lione, PSG e Monaco: “Diciamo che è un bel regalo di benvenuto. Sarà un’opportunità per essere molto concentrati fin da subito“.