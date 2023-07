Tour de France 2023: le classifiche generali maglia per maglia

Le classifiche generali del Tour de France 2023 aggiornate tappa per tappa. Sarà grande lotta, probabilmente tra Pogacar e Vingegaard, per la prestigiosa maglia gialla. Da non trascurare anche la maglia a pois, ovvero quella per gli scalatori, la maglia verde, ovvero la classifica a punti, e la maglia bianca, la classifica giovani. Sportface vi terrà costantemente aggiornati ogni giorno con cronache, classifiche, pagelle e tanto altro. Intanto ecco le classifiche generali aggiornate.

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

1. Adam Yates (UAE EMIRATES) 4h22’39”

2. Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +8”

3. Pogacar (UAE EMIRATES) +18”

4. Pinot (GROUPAMA) +22

5. Woods (ISRAEL-PREMIER TECH) +22

6. Lafay (COFIDIS) +22

7. Hindley (BORA-HANSGROHE) +22

8. Skjelmose (TREK) +22

9. Vingegaard (JUMBO-VISMA) +22

10. Gaudu (GROUPAMA) +22

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

1. Eenkhoorn (LOTTO DSTNY) 20pt

2. Guglielmi (TEAM ARKEA-SAMSIC) 17pt

3. Ferron (TOTALENERGIES) 15pt

4. Calmejane (INTERMARCHE-CIRCUS-WANTY) 13pt

5. Wilsly (UNO-X PRO CYCLING TEAM) 11pt

6. Pedersen (LIDL-TREK) 10pt

7. Sagan (TOTALENERGIES) 9pt

8. Philipsen (ALPECIN-DECEUNINCK) 8pt

9. Cavendish (ASTANA TEAM) 7pt

10. Coquard (COFIDIS) 6pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)

1. Pogacar (UAE EMIRATES) 4h23’01”

2. Jensen (LIDL-TREK) +00

3. Rodriguez Cano (INEOS GRENADIERS) +00

4. Strong (ISRAEL-PREMIER TECH) +21”

5. Van Gils (LOTTO DSTNY) +21”

6. Dinham (TEAM DSM-FIRMENICH) +21”

7. Pidcock (INEOS GRENADIERS) +21”

8. Johannessen (UNO-X PRO CYCLING TEAM) +21”

9. Gall (CITROEN TEAM) +21”

10. Jorgenson (MOVISTAR TEAM) +2’26”

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

1. Powless (EF-EDUCATION EASYPORT) 5pt

2. Eenkhoorn (LOTTO DSTNY) 3pt

2. Zimmermann (INTERMARCHE-CIRCUS-WANTY) 3pt

3. Wilsly (UNO-X PRO CYCLING TEAM) 2pt

3. Chaves (EF-EDUCATION EASYPORT) 2pt

4. Guglielmi (TEAM ARKEA-SAMSIC) 1pt

4. Van Baarle (JUMBO-VISMA) 1pt

4. Abrahamsen (UNO-X PRO CYCLING TEAM) 1pt