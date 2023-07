Juventus, Pogba fa ritorno alla Continassa: primo giorno di lavoro per il francese

Paul Pogba ha tutte le intenzioni di riscattarsi dopo una stagione da incubo e ha fatto il suo ritorno quest’oggi alla Continassa. Il francese intorno alle 16 è arrivato a bordo della sua auto al cancello di ingresso del centro sportivo bianconero per iniziare a svolgere un programma di lavoro personalizzato con lo staff tecnico di Massimiliano Allegri. Presente anche Mattia De Sciglio, come Pogba reduce da un infortunio. Nei prossimi giorni, altri giocatori che hanno avuto problemi fisici nella scorsa stagione – da Kaio Jorge a Fagioli – arriveranno al centro sportivo. Il raduno per tutta la squadra è invece previsto per il 10 luglio.