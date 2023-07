Tour de France 2023, seconda tappa Vitoria Gasteiz-San Sebastian oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della seconda tappa del Tour de France 2023, che manda in scena la Vitoria Gasteiz-San Sebastian di 209 chilometri. Altra frazione interamente in terra basca, con un finale che ricalca in gran parte quello della Classica di San Sebastian e si presta quindi a più interpretazioni. Una giornata sicuramente interessante e da non perdere, ecco tutte le informazioni per seguirla in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La seconda tappa del Tour 2023 partirà alle ore 12:25 dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo sul traguardo di San Sebastian è in programma tra le 17:05 e le 17:30 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dal gruppo. La tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport, invece su Rai2 il collegamento sarà dalle 14:45.La Diretta streaming invece sarà disponibile tramite RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e tanto altro ancora.