Tour de France 2023, risultati e classifica decima tappa: capolavoro di Pello Bilbao ad Issoire

La classifica e l’ordine di arrivo della decima tappa del Tour de France 2023, la Vulcania-Issoire di 167,2 chilometri, in cui lo spagnolo della Bahrain Victorious, Pello Bilbao, si impone davanti al tedesco Georg Zimmerman della Intermarché Circus Wanty e all’australiano Ben O’Connor della AG2R Citroen. Giornata tranquilla per la maglia gialla Jonas Vingegaard e per lo sloveno Tadej Pogacar; decimo posto per Julian Alaphilippe, che non riesce a rientrare nel gruppo di testa per la volata finale.

Avvio di tappa molto concitato con un gruppetto di una ventina di corridori, compresi Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, che prende margine sul gruppo. Dopo un’ulteriore scrematura restano in sette a formare la fuga: Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Nick Schultz (Israal-Premier Tech), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Esteban Chaves si prende il GPM di seconda categoria sulla Cote de Saint-Victor-la-Riviere, mentre sulla Cote de al Chapelle-Marcousse prende il largo Krists Neilands, che vince il GPM e prova il colpaccio. Nel finale Nielands viene ripreso e Pello Bilbao piazza la zampata vincente completando il capolavoro.

ORDINE DI ARRIVO 10^ TAPPA TOUR DE FRANCE 2023