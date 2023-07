Tour de France 2023, classifiche aggiornate dopo decima tappa: Vingegaard resta in giallo

Le classifiche del Tour de France 2023 aggiornate dopo la decima tappa, la Vulcania-Issoire di 167,2 chilometri, in cui lo spagnolo della Bahrain Victorious, Pello Bilbao, si è imposto davanti al tedesco Georg Zimmerman della Intermarché Circus Wanty e all’australiano Ben O’Connor della AG2R Citroen. Giornata tranquilla per la maglia gialla difesa da Jonas Vingegaard e per lo sloveno Tadej Pogacar, che tiene la maglia bianca di miglior giovane. Ecco tutte le classifiche aggiornate dopo la decima tappa.

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) +42h33’13” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +17″ Jai Hindley (BORA-HANSGROHE) +2’40” Carlos Rodriguez Cano (BAHARAIN VICTORIOUS) +4’22” Pello Bilbao (BAHARAIN VICTORIOUS) +4’34” Adam Yates (UAE EMIRATES) +4’39” Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +4’44” Tom Pidcock (INEOS GRENADIERS) +5’26” David Gaudu (GROUPAMA) +6’01” Sepp Kuss (JUMBO-VISMA) +6’45”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (ALPECIN DECEUNINCK) 260pt Bryan Coquard (COFIDIS) 149pt Mads Pedersen (LIDL-TREK) 143pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

Nielsson Powless (EF EDUCATION EASYPOST) 46pt Felix G all (AG2R-CITROEN) 28pt Tobias Johannessen (UNO-X PRO CYCLING) 26pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)