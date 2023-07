AIA, partono i corsi per assistente arbitro e addetti Var

Così come i club di Serie A si preparano ad attaccare i battenti per la nuova stagione anche la compagine arbitrale ha iniziato a mobilitarsi per le prossime stagioni. Infatti, sono prossimi a partire i corsi di qualificazione per assistente arbitrale (in programma a Coverciano il 15 e 16 luglio) e un altro per Video match official (a Lissone, il 23 e 24 luglio. Ovviamente questi corsi saranno a cura dell’AIA.

L’organico dei Vmo a disposizione della Commissione arbitrale nazionale comprende anche gli arbitri che si sono dimessi: Massimiliano Irrati, Lorenzo Maggioni, Daniele Paterna, Marco Serra e Paolo Valeri, che metteranno a disposizione la loro esperienza in sala Var.