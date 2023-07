Tour de France 2023, classifiche aggiornate dopo dodicesima tappa: Vingegaard in giallo

Le classifiche del Tour de France 2023 aggiornate dopo la dodicesima tappa, la Roanne – Belleville-en-Beaujolais di 168,8 chilometri, in cui lo spagnolo della Cofidis, Ion Izaguirre, ha conquistato il successo in solitaria. Alle sue spalle il francese della TotalEnergies, Mathieu Burgaudeau, e lo statunitense della Movistar, Matteo Jorgenson. Giornata abbastanza tranquilla per la maglia gialla che resta sulle spalle di Jonas Vingegaard e per lo sloveno Tadej Pogacar, che mantiene la maglia bianca di miglior giovane. Per quanto riguarda la maglia a pois, nonostante le difficoltà odierne, Nielsson Powless ne resta ancora in possesso, mentre la maglia verde, invece, Jasper Philipsen domina incontrastato. Ecco le classifiche aggiornate.

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 50h30’23” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +17″ Jai Hindley (BORA-HANSGROHE) +2’40” Carlos Rodriguez Cano (BAHARAIN VICTORIOUS) +4’22” Pello Bilbao (BAHARAIN VICTORIOUS) +4’34” Adam Yates (UAE EMIRATES) +4’39” Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +4’44” Tom Pidcock (INEOS GRENADIERS) +5’26” David Gaudu (GROUPAMA) +6’01” Thibaut Pinot (GROUPAMA) +6’33”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (ALPECIN DECEUNINCK) 323 pt Mads Pedersen (LIDL-TREK) 179pt Bryan Coquard (COFIDIS) 178pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

Nielsson Powless (EF EDUCATION EASYPOST) 46pt Tobias Johannessen (UNO-X PRO CYCLING) 30pt Felix G all (AG2R-CITROEN) 28pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)