Serie A, le amichevoli di Fiorentina e Genoa su DAZN

La Fiorentina e il Genoa si stanno preparando per farsi trovare pronte per il campionato di Serie A che per i viola sarà importante per centrare il piazzamento europeo mentre per il Grifone vale come il primo dopo la promozione dalla Serie B.

I test delle rispettive squadre saranno trasmessi in diretta esclusiva di DAZN che ha deciso di acquistare anche il pacchetto di amichevoli, quindi, di Genoa e Fiorentina. La squadra, neopromossa in Serie A, inizierà con il primo test questo sabato 15 luglio contro i dilettanti del Fassa Calcio. La seconda amichevole è programmata per il 18 luglio contro gli austriaci del WSG Tirol e poi il 22 luglio lo scontro in campo è con il Venezia. Infine, gli uomini di Gilardino incontreranno il Monaco il 29 luglio.

La Fiorentina, invece sarà attesa prima dal match contro il Parma giovedì 20 luglio e poi contro il Catanzaro domenica 23 luglio. Successivamente, gli uomini di Vincenzo Italiano voleranno all’estero per partecipare alla prima “Sela Cup”, quadrangolare amichevole in programma sabato 5 e domenica 6 agosto al St.James’ Park di Newcastle. In esclusiva, sempre su Dazn, i match di sabato 5 agosto contro i padroni di casa del Newcastle, freschi del nuovo acquisto Sandro Tonali, per chiudere domenica 6 agosto contro il Nizza.