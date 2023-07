Tour de France 2023, dodicesima tappa Roanne – Belleville-en-Beaujolais oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della dodicesima tappa del Tour de France 2023, che propone la Roanne – Belleville-en-Beaujolais di 168,8 chilometri. Cinque GPM, di cui due nel finale con tanto di abbuoni in palio, potrebbero favorire le fughe in vista del trittico alpino forse decisivo per la classifica generale. Attenzione comunque agli uomini di classifica, che in questa Grande Boucle hanno dimostrato di potersi muovere anche quando meno attesi. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è prevista per le ore 13:20, dopo la fase di trasferimento. Gli organizzatori hanno previsto l’arrivo sul traguardo tra le 17:20 e le 17:45 circa, in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dai corridori. La dodicesima tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport e a partire dalle 14:45 anche da Rai2. Gli appassionati potranno seguire la frazione anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.