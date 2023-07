Tour de France 2023, risultati e classifica dodicesima tappa: acuto di Ion Izaguirre

L’ordine di arrivo e la classifica della dodicesima tappa del Tour de France 2023, la Roanne – Belleville-en-Beaujolais di 168,8 chilometri, in cui lo spagnolo della Cofidis, Ion Izaguirre, conquista il successo in solitaria. Alle sue spalle il francese della TotalEnergies, Mathieu Burgaudeau, e lo statunitense della Movistar, Matteo Jorgenson. Giornata abbastanza tranquilla per la maglia gialla Jonas Vingegaard e per lo sloveno Tadej Pogacar.

Ad aggiudicarsi il primo GPM di giornata sulla Côte de Thizy-les-Bourgs è Daniel Martinez, mentre Giulio Ciccone guadagna un punto; mentre al secondo GPM sul Col des Écorbans Ciccone transita davanti a Martinez. Dopo ripetuti tentativi di fuga, un gruppetto di tredici corridori riesce a prendere il largo a circa 80 km dal traguardo: presenti Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro e Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Qualche minuto più tardi anche Jasper Stuyven (Lidl-Trek) e Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) riescono ad inserirsi nella fuga, che dunque diventa di quindici unità.

Nel GPM del Col de la Casse Froide si impone il francese Guillaume Martin, mentre sulla discesa successiva Andrey Amador e Mathieu Van der Poel provano staccare il gruppo accumulando qualche secondo. L’olandese è un treno e si lascia alle spalle anche il costaricano, andando a conquistare il GPM sul Col de la Croix Montmain. Sull’ultimo GPM di giornata del Col del al Croix Rosier Van der Poel viene ripreso, così è Ion Izaguirre a tentare l’allungo e vola verso il successo di tappa.

