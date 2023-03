Parigi-Nizza 2023, classifica generale aggiornata dopo seconda tappa: Pedersen al comando

La classifica generale della Parigi-Nizza 2023, aggiornata dopo la seconda tappa di 163.7 km da Bazainville a Fontainebleau, in cui il danese Mads Pedersen della Trek Segafredo si impone in volata davanti all’olandese della Jumbo Visma, Olav Kooij e all’altro danese della EF, Mangus Cort Nielsen. Si tratta della terza affermazione stagionale per la squadra di origine italiana e della ventinovesima per l’ex campione del mondo su strada, che si prende anche la leadership della classifica generale precedendo lo sloveno Tadej Pogacar ed il belga Tim Merlier.

