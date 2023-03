Ciclismo, Parigi-Nizza 2023: percorso e altimetria di tutte le tappe

Il percorso della Parigi-Nizza 2023, con l’altimetria di ognuna delle otto tappe in programma dal 5 al 12 marzo prossimi. “La Corsa del Sole”, giunta all’edizione numero 81, è sempre molto attesa dagli appassionati e quest’anno avrà nel nuovo duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard il suo tema principale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio cosa aspettarsi in ognuna delle frazioni previste.

Le prime due tappe non dovrebbero provocare particolari scossoni in classifica generale: gli arrivi di La Verriere e Fontainebleau dovrebbero infatti sorridere ai velocisti del gruppo. I primi distacchi importanti potrebbero arrivare invece con la terza tappa, la cronometro a squadre di 32,2 km con partenza e arrivo a Dampierre-en-Burly. Il primo vero confronto tra gli uomini di classifica sarà atteso nella quarta tappa, quando il gruppo dovrà affrontare i due GPM di terza categoria di Cote du Vernet (2,1 km al 5.8%) e Cote de Cheval Rigon (5,7 km al 3.9%) prima della salita finale verso il traguardo di La Loge des Gardes, GPM di prima categoria con 6,7 km al 7.1%.

La quinta tappa rappresenterà invece una giornata sulla carta tranquilla, perchè dopo i primi 50 km molto mossi la situazione andrà calmandosi e il GPM della Cote d’Aleyrac (4,5 km al 4.3%) non dovrebbe impedire agli sprinter di controllare la corsa e giocarsi l’ultima volata della Parigi-Nizza 2023 prima delle ultime tre tappe decisive. La sesta tappa è da considerarsi una delle più impegnative, pur senza salite molto lunghe: una “tappa dei muri” con sei GPM a prima vista non troppo impegnativi, ma con punte che toccano spesso il 15-20%. Nel finale gli ultimi 20 km dallo sprint intermedio saranno quasi tutti in leggera discesa, favorendo eventuali allunghi. Il finale in quota sarà invece protagonista nella settima e penultima tappa, con arrivo ai 1678 metri del Col de la Couillole: una salita di 15,7 km alla media del 7,1% dove probabilmente vedremo davvero i fuochi d’artificio. Il tutto alla vigilia dell’ottava e ultima tappa, che prevede il classico saliscendi nei dintorni di Nizza: cinque GPM e finale con Cote de Peille (6,6 km al 6.8%) e Col d’Eze (6 km al 7.6%) prima degli ultimi 15 km quasi interamente in discesa.

Le altimetrie della Parigi-Nizza 2023

Prima tappa, domenica 5 marzo

La Verriere – La Verriere (169,4 km)

Seconda tappa, lunedì 6 marzo

Bazainville – Fontainebleau (163,7 km)

Terza tappa, martedì 7 marzo

Dampierre-en-Burly – Dampierre-en-Burly (cronosquadre – 32,2km)

Quarta tappa, mercoledì 8 marzo

Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes (164,7 km)

Quinta tappa, giovedì 9 marzo

Saint Symphorien sur Coise – Saint Paul-Trois Chateaux (212,4 km)

Sesta tappa, venerdì 10 marzo

Tourves – La Colle-sur-Loup (197,4 km)

Settima tappa, sabato 11 marzo

Nice – Col de la Couillole (142,9 km)

Ottava tappa, domenica 12 marzo

Nice – Nice (118,4 km)