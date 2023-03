Ciclismo, Parigi-Nizza 2023 seconda tappa oggi in tv: orari, percorso, diretta streaming

La Parigi-Nizza 2023 manda in scena oggi la seconda tappa, da Bazainville a Fontainebleau dopo 163,7 chilometri. Subito emozioni nella prima giornata, con Tim Merlier che si è preso la maglia di leader e proverà a ripetersi anche oggi in caso di volata. Di seguito tutte le indicazioni per seguire la “Corsa del Sole” in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero di Bazainville alle ore 13:00, con l’arrivo di Fontainebleau programmato tra le 16:40 e le 17:10 in base alla media oraria che sarà tenuta dal gruppo. La seconda tappa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport dalle ore 16:00, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.

L’altimetria della seconda tappa