Parigi-Nizza 2023, risultati e classifica seconda tappa: Pedersen vince in volata davanti a Kooij

I risultati e l’ordine di arrivo della seconda tappa della Parigi-Nizza 2023 di 163.7 km da Bazainville a Fontainebleau, in cui il danese Mads Pedersen della Trek Segafredo si impone in volata davanti all’olandese della Jumbo Visma, Olav Kooij e all’altro danese della EF, Mangus Cort Nielsen. Si tratta della terza affermazione stagionale per la squadra di origine italiana e della ventinovesima per l’ex campione del mondo su strada.

CLASSIFICA AGGIORNATA

RIVIVI IL LIVE DELLA TAPPA

COME SEGUIRLA IN TV

PARIGI-NIZZA 2023: CALENDARIO TAPPE, TV E STREAMING

PERCORSO E ALTIMETRIA DELLE TAPPE

STARTLIST E FAVORITI

Dopo pochi chilometri dalla partenza il danese della Uno-X Pro Cycling, Jonas Gregaard, tenta la fuga riuscendo a prendere un buon margine di vantaggio sul gruppo. Il gap tra il battistrada e tutto il resto del plotone sale oltre i quattro minuti, ma pian piano il gruppo con la Quick Step al comando rosicchia preziosi secondi. A circa 45 km dal traguardo Gregaard, vincitore dei due GPM di giornata, viene ripreso dal gruppo, che viaggia compatto verso la conclusione. Pierre Latour cade e scivola ad oltre un minuto dalla testa della corsa, ma con l’aiuto dei suoi compagni di squadra riesce a ricongiungersi. Grande protagonista di giornata anche lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore dei due sprinti in programma. Nella volata finale il danese Mads Pedersen ha la meglio nei confronti dell’olandese Olav Kooij e del connazionale Magnus Cort Nielsen.

ORDINE DI ARRIVO 2^ TAPPA PARIGI-NIZZA 2023