Cassano demolisce Mourinho e Allegri: “Non sanno nulla di calcio, trovano sempre scuse”

L’ex calciatore, Antonio Cassano, ha espresso la propria opinione in merito al match di ieri sera tra Roma e Juventus, con un focus particolare sui tecnici delle due squadre. Queste le sue parole, pronunciate in un video Instagram pubblicato sul proprio profilo: “Ho visto Roma-Juventus, ma avrei preferito guardare un’altra trasmissione. Una partita inguardabile e noiosa, tenendo anche in considerazione dei giocatori di qualità presenti nelle due squadre. Poi c’è gente che dice che i due allenatori sono due geni, per me non capiscono nulla di calcio o davvero poco sia Allegri che Mourinho. Il primo tempo è stato osceno, con il solo palo di Rabiot. Nel secondo tempo la Roma si è trovata a vincere una partita con un Jolly da 40 metri, mentre la Juventus non meritava di perdere. Sicuramente il pari sarebbe stato il risultato più giusto”.

Poi ha aggiunto: “Per me è inconcepibile che venga detto come Mourinho sappia di calcio, sia uno competente o un genio. Per me il calcio è un’altra cosa, per me è estetica, bellezza, non è speculare. E’ avere la palla, cercare di recuperarla, tutte caratteristiche che non vedo nei due allenatori. Si devia sempre su questo discorso, si trovano mille scuse, ma questo è il calcio italiano di oggi”.