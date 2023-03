Ciclismo, Parigi-Nizza 2023: startlist e favoriti, duello Vingegaard-Pogacar ma non solo

La startlist e i favoriti della Parigi-Nizza 2023, edizione numero 81 della “Corsa del Sole” che anche quest’anno promette spettacolo come prima corsa a tappe di un certo livello insieme alla Tirreno-Adriatico. Saranno otto tappe a decidere il vincitore della corsa che lo scorso anno vide trionfare Primoz Roglic. Lo sloveno quest’anno non ci sarà, ma non per questo il campo partenti appare impoverito. Gli occhi di tutti saranno infatti per una nuova puntata del duello tra Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) e Tadej Pogacar (UAE Emirates), rispettivamente primo e secondo al Tour de France 2022. I due saranno gli uomini da battere e potranno contare anche su squadre di tutto rispetto sia per le tappe in salita che per la cronosquadre che potrebbe ricoprire un ruolo importante.

Chi sicuramente cercherà di mettere i bastoni tra le ruote dei due sopracitati è Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), che lo scorso anno fu terzo alle spalle di Roglic. Con l’assenza di Bernal confermata in queste ore, sarà lui a guidare il Team Ineos e potrà contare sull’apporto di Hayther e Sivakov come gregari. Confermare il podio sembra impresa ardua, ma sicuramente ha tutte le potenzialità per provarci. Secondo era invece finito nel 2022 Simon Yates (Team Jayco AluLa) e l’australiano vorrà riprovarci ancora una volta. Per i padroni di casa, le speranze francesi sono riposte soprattutto in David Gaudu, Romain Bardet e Pierre Latour. Nessun italiano sembra invece avere le carte in regola per fare classifica.

Infine un capitolo a parte meritano i velocisti, che potrebbero giocarsi tre delle otto tappe in programma. Da Sam Bennett a Tim Merlier, Mads Pedersen, Olav Kooij, Arnaud Demare e Arnaud De Lie, non mancano i grandi sprinter pronti a lanciarsi a tutta velocità nelle volate.