Ciclismo, Parigi-Nizza 2023: calendario tappe, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario completo e il programma dell’edizione 2023 della Parigi-Nizza, la “Corsa del Sole” di scena da domenica 5 a domenica 12 marzo. Otto tappe che avranno come tema principale la grande sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar: il danese della Jumbo-Visma e lo sloveno della UAE Emirates daranno infatti vita a un duello che replicherà lo spettacolo a cui pubblico e addetti ai lavori hanno assistito durante lo scorso Tour de France. Un appuntamento davvero da non perdere, con tanti altri big ad arricchire la corsa francese che si svolge praticamente in contemporanea alla Tirreno-Adriatico. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio come seguire questo importante appuntamento di inizio stagione.

TV E STREAMING – La Parigi-Nizza 2023 sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport, mentre c’è ancora attesa per capire il palinsesto di RaiSport. Diretta streaming disponibile su Eurosport.it, Sky Go, RaiPlay, Discovery+, Now Tv e Dazn, con Sportface che vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.

Il calendario della Parigi-Nizza 2023

Prima tappa, domenica 5 marzo

La Verriere – La Verriere (169,4 km)

Partenza ore 13.00

Arrivo ore 17.00 circa

Seconda tappa, lunedì 6 marzo

Bazainville – Fontainebleau (163,7 km)

Partenza ore 13.00

Arrivo ore 16.50 circa

Terza tappa, martedì 7 marzo

Dampierre-en-Burly – Dampierre-en-Burly (cronosquadre – 32,2km)

Partenza ore 14.15

Arrivo ore 16.40 circa

Quarta tappa, mercoledì 8 marzo

Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes (164,7 km)

Partenza ore 12.40

Arrivo ore 16.40 circa

Quinta tappa, giovedì 9 marzo

Saint Symphorien sur Coise – Saint Paul-Trois Chateaux (212,4 km)

Partenza ore 11.35

Arrivo ore 16.38 circa

Sesta tappa, venerdì 10 marzo

Tourves – La Colle-sur-Loup (197,4 km)

Partenza ore 11.50

Arrivo ore 16.40 circa

Settima tappa, sabato 11 marzo

Nice – Col de la Couillole (142,9 km)

Partenza ore 11.00

Arrivo ore 14.50 circa

Ottava tappa, domenica 12 marzo

Nice – Nice (118,4 km)

Partenza ore 11.55

Arrivo ore 14.50 circa