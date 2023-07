LIVE – Tour de France 2023, undicesima tappa Clermont Ferrand – Moulins: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta dell’undicesima tappa del Tour de France 2023, che continua oggi con i 179,8 chilometri da Clermont Ferrand a Moulins. Un arrivo che potrebbe sorridere ai velocisti del gruppo, primo tra tutti Jasper Philipsen che ha vinto tutte e tre le volate finora andate in scena in questa Grande Boucle. Attenzione però alle fughe e alle sorprese, sempre dietro l’angolo al Tour. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con aggiornamenti live e tanto altro durante e dopo la tappa.

COME SEGUIRE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

UNDICESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

Segui il LIVE a partire dalle 13:25

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5