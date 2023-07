Tour de France 2023, classifica generale aggiornata dopo undicesima tappa: Vingegaard ancora in giallo

La classifica generale del Tour de France 2023 aggiornata dopo l’undicesima tappa, che ha portato la Grande Boucle da Clermont Ferrand a Moulins dopo 179,8 chilometri. Nessuna variazione di rilievo, con il gruppo che è arrivato compatto allo sprint. Jonas Vingegaard resta quindi in maglia gialla davanti alla maglia bianca Tadej Pogacar. Sempre più indiscussa la maglia verde di Jasper Philipsen, che con la quarta vittoria in questo Tour mette ormai in ghiaccio il successo nella classifica a punti. Non cambia nulla anche nella corsa alla maglia a pois, con Powless che rimane al comando in attesa delle Alpi.

L’ORDINE DI ARRIVO DELL’UNDICESIMA TAPPA

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 46h34’27” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +17″ Jai Hindley (BORA-HANSGROHE) +2’40” Carlos Rodriguez Cano (BAHARAIN VICTORIOUS) +4’22” Pello Bilbao (BAHARAIN VICTORIOUS) +4’34” Adam Yates (UAE EMIRATES) +4’39” Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +4’44” Tom Pidcock (INEOS GRENADIERS) +5’26” David Gaudu (GROUPAMA) +6’01” Sepp Kuss (JUMBO-VISMA) +6’45”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (ALPECIN DECEUNINCK) 323 pt Bryan Coquard (COFIDIS) 178pt Mads Pedersen (LIDL-TREK) 159pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

Nielsson Powless (EF EDUCATION EASYPOST) 46pt Felix G all (AG2R-CITROEN) 28pt Tobias Johannessen (UNO-X PRO CYCLING) 26pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)