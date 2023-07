Tour de France 2023, ordine di arrivo e classifica undicesima tappa: Jasper Philipsen cala il poker a Moulins

La classifica e l’ordine di arrivo dell’undicesima tappa del Tour de France 2023, da Clermont Ferrand a Moulins dopo 179,8 chilometri. Altra volata e altra vittoria per il dominatore Jasper Philipsen, al quarto successo in altrettanti sprint andati in scena in questa Grande Boucle. Il belga della Alpecin Deceuninck, stavolta privo di Mathieu Van der Poel come ultimo uomo, ha comunque dettato legge bruciando nettamente Dylan Groenewegen e Phil Bauhaus.

La cronaca – Nei primi chilometri si è immediatamente formata la fuga di giornata, con il gruppo voglioso di trascorrere una giornata tranquilla di relativo trasferimento. All’attacco sono andati tre corridori: Daniel Oss (Total Energies), Andrey Amador (EF) e Matias Louvel (Arkea Samsic). Il terzetto ha subito preso il largo, ma senza mai avere grande vantaggio visto il lavoro delle squadre dei velocisti che ben presto hanno portato il plotone a meno di due minuti dai battistrada. La corsa procede senza sussulti, con la fuga tenuta “a bagnomaria” tra uno e due minuti di distacco. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è proprio Oss, con l’azzurro che una volta rimasto da solo al comando della corsa resiste ancora qualche chilometro e viene ripreso ai -13 km dal traguardo. Nel finale velocità folli, la tosse mette ko Van der Poel che non lancia quindi la volata a Philipsen che però nelle ultime centinaia di metri è perfetto nel prendere la ruota di Groenewegen e distruggere la concorrenza negli ultimi 200 metri.

L’ordine di arrivo