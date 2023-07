Nottingham Forest, bufera scommesse su Harry Toffolo: difensore accusato dalla FA

Nuovo caso scommesse per il calcio inglese. La Football Association ha infatti formalizzato le accuse contro Harry Toffolo, difensore attualmente in forza al Nottingham Forest. L’accusa sarebbe quella di aver violato una delle stringenti norme inglesi in ambito di calcioscommesse per ben 375 volte tra gennaio 2014 e marzo 2017. In questo periodo Toffolo era sotto contratto con il Norwich City e adesso avrà tempo fino al 19 luglio per rispondere delle accuse. Una situazione molto simile a quella vissuta da Ivan Toney, attaccante del Brentford che lo scorso maggio è stato sospeso per otto mesi. In quei casi i fatti contestati e ammessi dall’accusato risalivano tra febbraio 2017 e gennaio 2021.