LIVE – Tour de France 2023, nona tappa Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della nona tappa del Tour de France 2023, che oggi chiude la sua prima settimana con la Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme di 182,4 chilometri. Una frazione dal finale molto impegnativo, con un arrivo in salita che mancava da ben 35 anni nel percorso della Grande Boucle. Tutto pronto quindi per un altro episodio della saga tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, apparsi finora ingiocabili per tutti gli altri avversari. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con gli aggiornamenti in tempo reale a cui seguiranno dopo l’arrivo le classifiche aggiornate, le pagelle, le dichiarazioni e tanto altro ancora.

