F1 GP Gran Bretagna 2023, Hamilton: “È mancata un po’ di spinta per superare Norris”

Lewis Hamilton ha commentato il terzo posto ottenuto nel GP di Gran Bretagna 2023, decima tappa del Mondiale di Formula 1: “Correre qui in Inghilterra e rappresentare tutti questi tifosi è un onore. Li ringrazio perché sono stati straordinari con la loro energia. Se la gara di Silverstone è la migliore della stagione il merito è anche del fantastico pubblico“. Sulla gara in sé, invece, il britannico della Mercedes ha dichiarato: “Nelle curve ad alta velocità sono stato molto veloce e sono riuscite a dare battaglia a Norris anche dopo la ripartenza. Abbiamo avuto delle buone prestazioni, anche se è mancata un po’ di spinta per superare la McLaren“.