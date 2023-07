Wimbledon 2023, eccezionale punto di Rublev porta al match Point: ovazione per lui (VIDEO)

Un punto da pelle d’oca, un punto che è valso il match Point. Stiamo parlando del punto messo a segno da Rublev alla fine del quinto set: il russo, dopo aver giocato un ottimo scambio con l’avversario Bublik, si lascia andare ad una chiusura di dritto e in caduta. Standing ovation a Wimbledon.

WE ARE GETTING GOOSEBUMPS FROM THIS RUBLEV'S POINT THAT BROUGHT HIM TO MATCH POINT IN THE FIFTH SET.

AN INSANE POINT.

WOW.

Rublev said it was just luck but man… this is PURE skills.#Wimbledon pic.twitter.com/fdXMPHnhNY

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) July 9, 2023