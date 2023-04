Ciclismo, Giro di Sicilia 2023: il percorso e le altimetrie di tutte le tappe

Il percorso del Giro di Sicilia 2023 ai raggi x, con il dettaglio altimetrico delle quattro tappe in programma dall’11 al 14 aprile. La corsa siciliana offrirà diversi spunti tecnici interessanti, con frazioni molto diverse tra loro e quindi sempre aperte a scenari differenti. Ad aprire le danze sarà la Marsala-Agrigento, una tappa sulla carta piuttosto tranquilla fino agli ultimi chilometri, dove la breve salita che porterà al traguardo potrebbe subito creare le prime scintille tra gli uomini interessati anche alla classifica generale. La seconda frazione invece, da Canicattì a Vittoria, presenta un profilo piuttosto mosso e tortuoso, che potrebbe rendere dura la vita alle squadre dei velocisti: gli sprinter però vorranno arrivare in volata, per giocarsi probabilmente la loro unica chance in questa edizione del Giro di Sicilia.

GIRO DI SICILIA 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

Finale esplosivo anche per la terza frazione, visto che l’arrivo di Termini Imerese potrebbe risultare indigesto agli sprinter puri per via del suo ultimo chilometro in salita. A decidere però la corsa sarà la quarta e ultima frazione, dove i 3700 metri di dislivello che porteranno da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre saranno caratterizzati da tre GPM impegnativi, tra cui anche la salita dell’Etna fino a Due Monti. Solo nell’ultima giornata quindi la classifica generale potrà prendere la sua vera fisionomia. Di seguito il dettaglio con le altimetrie di ogni tappa.

Prima tappa, martedì 11 aprile

Marsala-Agrigento, 159 km – PERCORSO E ALTIMETRIA

Seconda tappa, mercoledì 12 aprile

Canicattì-Vittoria, 193 km – PERCORSO E ALTIMETRIA

Terza tappa, giovedì 13 aprile

Enna-Termini Imerese, 150 km – PERCORSO E ALTIMETRIA

Quarta tappa, venerdì 14 aprile

Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre, 216 km – PERCORSO E ALTIMETRIA