Ciclismo, Giro di Sicilia 2023 seconda tappa Canicattì-Vittoria: percorso, orari, diretta tv e streaming

La seconda tappa del Giro di Sicilia 2023 propone la Canicattì-Vittoria di 193 chilometri, una frazione che nonostante gli oltre 2000 metri di dislivello sembra proporre un percorso adatto ai velocisti del gruppo come Viviani, Molano e Cavendish. Nessun GPM ufficiale a eccezione della salitella di Mazzarino in avvio di tappa, ma tanti saliscendi potrebbero comunque rendere difficile il controllo della corsa su un eventuale fuga da lontano.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della seconda tappa è prevista per le ore 10:45 dal chilometro zero, con i corridori che sono attesi all’arrivo di Vittoria tra le 15:15 e le 15:40 in base al programma dell’organizzazione. Gli appassionati potranno seguire il Giro di Sicilia 2023 in diretta tv sia sulle reti RaiSport che su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa giorno dopo giorno, senza farvi perdere nulla.

L’altimetria della seconda tappa