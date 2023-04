Ciclismo, Giro di Sicilia 2023 prima tappa Marsala-Agrigento: percorso, orari, diretta tv e streaming

Il percorso, l’altimetria e gli orari della prima tappa del Giro di Sicilia 2023, che si apre con i 159 chilometri da Marsala ad Agrigento. Subito una frazione dal finale esplosivo per la breve corsa a tappe, che propone il classico arrivo sullo strappo di Agrigento in una zona davvero suggestiva. I corridori non incontreranno particolari difficoltà altimetriche, ma nel finale ecco gli ultimi 3700 metri in salita alla media del 5,3% e i due chilometri centrali con media del 6% e punte del 9%. Difficile quindi che i velocisti possano reggere il colpo per giocarsi la volata, ma alcuni corridori veloci potrebbero resistere a eventuali forcing.

ORARI, TV E STREAMING – Il Giro di Sicilia 2023 prenderà il via da Marsala alle ore 11:35 di martedì 11 aprile, con l’arrivo di Agrigento che è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:15 e le 15:40 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv sia sulle reti RaiSport che su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi terrà aggiornati giorno dopo giorno sulla corsa, con risultati, classifiche e molto altro ancora.

L’altimetria della prima tappa