Turris-Viterbese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Viterbese, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo la bella vittoria ottenuta nei confronti dell’Avellino, vuole proseguire su questa strada per chiudere la stagione al meglio. La formazione ospite, dal suo canto, ha un disperato bisogno di portare a casa i tre punti così da continuare a sperare nella salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

