Ciclismo, Giro di Sicilia 2023 terza tappa Enna-Termini Imerese: percorso, orari, diretta tv e streaming

La terza tappa del Giro di Sicilia 2023 è la Enna-Termini Imerese di 150 chilometri, una frazione di media montagna che farà da antipasto al gran finale dell’ultima frazione. I corridori dovranno affrontare una prima parte molto mossa e piuttosto impegnativa, che raggiungerà anche 1120 metri di altitudine sul GPM di Portella di Bafurco da cui però mancheranno ancora oltre 80 km all’arrivo. Poi una lunghissima discesa riporterà la corsa in pianura per lanciarsi verso l’arrivo. Attenzione però all’ultimo chilometro, che presenta una pendenza media del 6% e una serie di tornanti ravvicinati.

ORARI, TV E STREAMING – La terza tappa del Giro di Sicilia 2023 prenderà il via da Enna alle ore 11:45 dopo la fase di trasferimento, con l’arrivo che è stato programmato tra le 15:20 e le 15:45 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà visibile in diretta tv sia sulle reti RaiSport che su Eurosport, ma anche in diretta streaming tramite RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro di Sicilia in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.

L’altimetria della terza tappa