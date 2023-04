Ciclismo, Giro di Sicilia 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma del Giro di Sicilia 2023, di scena con quattro tappe dall’11 al 14 aprile. La corsa siciliana torna anche quest’anno e vedrà al via alcuni corridori di primissimo piano, a cominciare dal campione uscente Damiano Caruso che per il secondo anno consecutivo cercherà di essere profeta in patria. Attenzione però anche a Rafal Majka, George Bennett e Louis Meintjes che potrebbero far bene in ottica classifica generale mentre per eventuali volate spiccano i nomi di Molano ed Elia Viviani, a capo della nazionale italiana pista. Di seguito il dettaglio con il calendario tappe e gli orari.

TV E STREAMING – Il Giro di Sicilia 2023 sarà trasmesso in diretta tv sia dalle reti Rai che da Eurosport, con gli appassionati che avranno anche varie opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora.

Il calendario del Giro di Sicilia 2023

Prima tappa, martedì 11 aprile

Marsala-Agrigento, 159 km – Partenza ore 11:35, arrivo ore 15:15-15:40

Seconda tappa, mercoledì 12 aprile

Canicattì-Vittoria, 193 km – Partenza ore 10:45, arrivo ore 15:15-15:40

Terza tappa, giovedì 13 aprile

Enna-Termini Imerese, 150 km – Partenza ore 11:45, arrivo ore 15:20-15:45

Quarta tappa, venerdì 14 aprile

Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre, 216 km – Partenza ore 9:45, arrivo ore 15:10-15:45