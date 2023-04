Ciclismo, Giro di Sicilia 2023 quarta tappa Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre: percorso, orari, diretta tv e streaming

La quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia 2023 porterà la corsa da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre, dopo 216 chilometri e ben 3700 metri di dislivello. Niente arrivo in salita per chiudere la corsa, ma la frazione risulterà comunque molto impegnativa con tre GPM in sequenza prima della discesa finale verso il traguardo. I corridori dovranno affrontare prima la lunghissima salita di Floresta, che in 40 km alterna tratti in falsopiano a punte del 7%. Poi a Linguaglossa via alla salita dell’Etna fino a Due Monti, un’ascesa di quasi 18 km con media del 6% e punte del 10%. La discesa in parte sarà la stessa che seguirà l’ultima salita, il GPM di Culmine di Scorciavacca con 10 km al 6.5% di media e punte del 14%. Dalla vetta mancheranno poco più di 20 km all’arrivo, con la discesa che porta fino agli ultimi chilometri.

ORARI, TV E STREAMING – La quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia 2023 prenderà il via alle ore 9:45 di venerdì 14 aprile, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:10 e le 15:50 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia sulle reti RaiSport che su Eurosport, con gli appassionati che avranno anche molte opzioni per la diretta streaming con RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro di Sicilia 2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.

L’altimetria della quarta tappa