Qualificazioni Roland Garros 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money delle qualificazioni al Roland Garros 2023, per quanto concerne il torneo maschile e il torneo femminile in quel di Parigi (28 maggio-11 giugno). Il secondo evento Slam dell’anno, l’unico sulla terra battuta, non potrà accogliere il suo eterno campione, ossia Rafael Nadal, sebbene molti altri straordinari talenti siano pronti a raccogliere il suo scettro; tra questi, naturalmente, vi è il rivale Novak Djokovic, eliminato ai quarti di finale nel corso del 2022…proprio dal maiorchino. In riferimento, nello specifico, alle qualificazioni del Roland Garros, vi sarà una folta truppa di tennisti italiani a caccia di preziosi posti nel tabellone principale. Tra gli uomini, al via Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Fabio Fognini, Raul Brancaccio, Luca Nardi, Franco Agamenone, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Flavio Cobolli, Riccardo Bonadio, Luciano Darderi, Matteo Gigante; tra le donne, invece, pronte a competere Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio. Attenzionando le cifre, il montepremi dei tre turni delle qualificazioni è aumentato sino all’11,8% rispetto all’edizione scorsa.

Gli azzurri sopra citati, tra i quali molti giovani in rampa di lancio, potranno lottare per farsi notare in una vetrina storica come il Roland Garros, con in palio peraltro compensi di un certo livello. Il prize money complessivo dello Slam parigino è pari a 49 milioni e 600mila euro (considerando anche il tabellone principale). Il primo turno delle qualificazioni offre ai giocatori 16mila euro totali, bottino crescente sino ad arrivare al primo turno dell’ambito main draw. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro, pari tra Atp e Wta.

MONTEPREMI QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS 2023 (ATP E WTA)

PRIMO TURNO – € 16.000 (€ 14.000 nel 2022)

SECONDO TURNO – € 22.000 (€ 20.000 nel 2022)

TERZO TURNO – € 34.000 (€ 31.000 nel 2022)