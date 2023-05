Roland Garros 2023, il tabellone di qualificazione maschile: quattordici italiani al via

Sorteggiato il tabellone di qualificazione maschile del Roland Garros 2023, secondo slam stagionale in programma sui campi in terra rossa di Parigi. Come sempre ben nutrita la pattuglia azzurra che proverà a conquistarsi un posto nel main draw dello slam transalpino. Solo tre di questi sono però tra le teste di serie, ovvero Giulio Zeppieri, Francesco Passaro e Raul Brancaccio. Molti sorteggi non esattamente fortunati per i nostri, come Bellucci e lo stesso Passaro capitati nella stessa zona di tabellone presidiata dal tedesco Hanfmann, recente protagonista sia a Madrid che a Roma.

GLI SLOT DEGLI ITALIANI

(2) Hanfmann vs Bellucci

(WC) Atmane vs Kolar

Polmans vs (WC) Mayot

E.Ymer vs (17) Passaro

(3) Gojo vs Dzumhur

Nardi vs Tabilo

Vavassori vs (WC) Droguet

Couacaud vs (20) Misolic

(5) Duckworth vs Bonadio

Blancaneaux vs Ilkel

Nava vs Kuzmanov

(WC) Gea vs (28) Broady

(6) Kotov vs Geerts

Laaksonen vs Olivieri

Maestrelli vs Andreev

Ficovich vs (19) Brouwer

(7) Watanuki vs Pellegrino

Gerasimov vs Lokoli

Cobolli vs (WC) Erhard

Navone vs (26) Klein

(12) Zeppieri vs Basilashvili

Sousa vs Rodriguez Taverna

Giustino vs Ferreira Silva

Johnson vs (21) Bergs

(13) Piros vs Koepfer

Delbonis vs Mejia

Seyboth Wild vs Bellier

Berankis vs (30) Brancaccio

(14) Ofner vs Noguchi

Kicker vs Choinski

Bolt vs Krutykh

Agamenone vs (24) Diaz Acosta

(15) Bagnis vs Darderi

Hong vs Gigante

(WC) Added vs Marterer

Coppejans vs (32) Martinez